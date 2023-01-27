Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» (входит в контур крупнейшей в России девелоперской компании «ПИК») заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская». Документ подписан в рамках реализации долгосрочного инвестиционного проекта по строительству жилого квартала в Благовещенске по программе «Дальневосточный квартал», которая обеспечит создание качественного и доступного жилья – 6,5 тыс. квартир до 2036 года.

В самое ближайшее время инвестор приступит к реализации проекта – разработке документации по планировке территорий и проектированию жилья. Первые дома «Дальневосточного квартала» в Благовещенске должны быть построены в декабре 2025 года.

«Наша задача — дать возможность жителям Дальнего Востока сделать выбор в пользу доступного, качественного и современного жилья. Строительство запланированных объектов в Амурской области будет вестись поэтапно. К возведению первых 8 тысяч “квадратов” мы приступим уже в текущем году. До 2036 года в микрорайоне Северный на территории площадью 91,2 гектара будет построено 334 тыс. кв. метров — это жилые дома высотой от 3 до 9 этажей, 6,5 тыс. квартир различной планировки с остекленными лоджиями. Так, ключи от новых квартир получат более 21 тыс. жителей. Старт продаж запланирован на 2024 год. Кроме того, согласно заявке на участие в конкурсе, до 80% от объема жилья мы планируем предоставить к выкупу для социальных нужд, в том числе для переселения из аварийного жилья или для детей-сирот», — рассказал руководитель дирекции регионального девелопмента ПИК Владимир Калина.

Жилые кварталы с социальными блоками, включая школы более чем на 2000 учеников и детские дошкольные учреждения, рассчитанные более чем на 1000 детей, разместятся компактно вдали от магистралей. Каждый дом – с большим двором, детскими игровыми и спортивными площадками. Комплексная жилая застройка с коммерческими объектами будет в полной мере обеспечена машиноместами, включать в себя круглосуточное видеонаблюдение, удобные маршруты для прогулок, благоустроенную набережную, зону для выгула собак. Первые этажи домов предусмотрены для размещения объектов социально-бытового обслуживания – аптек, кафе, магазинов, в вестибюлях будут выделены помещения для детских колясок.

Стоимость проекта превышает 61 миллиард рублей. Более половины — 37 млрд рублей — инвестор-застройщик направит на возведение жилого фонда. Инженерную инфраструктуру построят за счет федерального бюджета, а социальную – по Дальневосточной концессии.

«Амурская область стала первым субъектом, где по программе «Дальневосточный квартал» стартует проект комплексной застройки и создание единого комфортного городского пространства «с нуля». Застройщику выставлены жесткие сроки по выполнению обязательств, он также должен соблюсти ряд условий – применять единый современный стандарт архитектуры, благоустроить территорию и обеспечить социальную инфраструктуру. Взамен, помимо земли и объектов инженерной внеплощадочной инфраструктуры, на строительство которых предусмотрено 5,3 млрд рублей, инвестор получит широкий перечень льгот и преференций территорий опережающего развития, льготное финансирование и концессионное соглашение. Кроме того, сокращены процедуры согласования и утверждения ППТ, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию», - отметил первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области уточнили, что ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» стал первым резидентом объединенной ТОР «Амурская». В начале этого года она включит в себя территории опережающего развития «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская», каждая из которых с момента своего образования имела определенную отраслевую направленность.

«Решение Правительства РФ в первую очередь позволяет нам усовершенствовать систему управления ТОР. Кроме этого, потенциальные инвесторы теперь могут выбирать любой участок территории с преференциальным режимом для своих производств, а не привязываться к узким границам одной из трех ТОР с учетом их специфики как это было ранее. Данные изменения безусловно повышают привлекательность региона для малых и крупных организаций, которые намерены заходить в Амурскую область с новыми перспективными проектами», - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Приамурья Оксана Кукшенёва.

Строительство Дальневосточного квартала в 2023 году также начнется в Петропавловске-Камчатском, в скором времени будут проведены конкурсы на застройку еще пяти площадок — в Южно-Сахалинске, Чите, Биробиджане, Улан-Удэ и Хабаровске.

Программа «Дальневосточный квартал» – это уникальная мера поддержки для регионов, которая предложена к реализации в ДФО не только для увеличения объемов жилья, но и снижения его стоимости. Проект реализует Минвостокразвития России в рамках выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева совместно с КРДВ. Благодаря программе «Дальневосточный квартал» к 2030 году для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья.

По данным Минстроя России, жилищное строительство на Дальнем Востоке растет темпами, превышающими среднероссийские: в 2022 году в ДФО введено 3,5 млн кв. м жилья, рост темпа составил 28% (среднероссийские 15%). Лидерами по этому показателю выступают Приморский край - более 1 млн кв. м, Республика Саха (Якутия) – 552,7 тыс. кв. м, Сахалинская область – 508,9 тыс. кв. м, Амурская область – 378,2 тыс. кв. м и Хабаровский край – 362,2 тыс. кв. м.

Инвестиции в строительство стимулирует льготная дальневосточная ипотека. В этой программе приняли участие 58,4 тыс. семей, которые оформили кредиты на сумму 245 млрд рублей. В 2023 году еще около 26 тысяч семей улучшат свои жилищные условия с помощью данного механизма.