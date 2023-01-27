Энергетики филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» повысили надежность и качество электроснабжения в Енотаевском районе Астраханской области. Это территория обслуживания около 6 000 км² с численностью населения свыше 25 тысяч человек.

В 2022 году сотрудники компании отремонтировали здесь 62 км распределительных сетей 6-10 кВ и 42 трансформаторные подстанции. Усилили и заменили 114 опор воздушных линий электропередачи, почти 9 км дефектных проводов и свыше 550 поврежденных изоляторов. Осуществили техническое обслуживание оборудования на 10 подстанциях 35-110 кВ.

Энергетики расчистили от деревьев и кустарников более 10 га просек вблизи охранных зон электрических линий и опор. Эта работа проводится для предотвращения падения веток на провода и связанных с этим нарушений электроснабжения. Кроме того, после проведенной расчистки сокращается время поиска мест повреждения на линиях специалистами.

Проведенные ремонтные работы улучшили технические характеристики и параметры работы электрооборудования, что, несомненно, повысило надежность энергоснабжения потребителей Енотаевского района, в том числе важных объектов медицины, ЖКХ и социальной сферы.