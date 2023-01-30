 

ГУП РК "Крымэнерго" оптимизирует сетевое хозяйство в Симферопольском районе

30 января 2023, 16:15 306 Время чтения ≈ < минуты
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты энергопредприятия ведут работы по улучшению качества электроснабжения жителей Симферопольского района.

В январе 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» реализует мероприятия, направленные на улучшение качества электроснабжения жителей Урожайновского сельского поселения Симферопольского района. Так, специалисты смонтировали разгрузочную мачтовую трансформаторную подстанцию, установили 13 опор. В настоящее время энергетики продолжают строить линию электропередачи 10 кВ, для чего привлекают спецтехнику (автовышки, ямобур, грузовой автомобиль, автокран и бригадный автомобиль).

Выполняемые работы направлены на обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения СПК «Колос» и СНТ «Дружба».

Обсудить на форуме
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно