Калининградский "Автотор" начал серийную сборку седана Kаiyi E5

Калининградский автомобильный завод "Автотор" приступил к промышленной сборке китайского седана Kaiyi E5, впервые представленного на российском рынке, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска производства.

Как уточнили в пресс-службе российского предприятия, на первоначальном этапе сборка в Калининграде осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов, а затем предусмотрен переход на полный цикл производства.

Продажи в РФ новых седанов планируется начать в первом квартале 2023 года, а до конца года на рынок предполагается вывести еще три модели бренда, пояснили ТАСС в пресс-службе завода.

"Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года. До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда. Официальный дистрибутор Kaiyi в России уже приступил к приему заявок от дилеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как следует из описания модели на официальном российском сайте бренда Kaiyi, E5 является седаном С-класса (компактный городской автомобиль), его премьера на мировом рынке состоялась в конце 2021 года. Седан оснащен независимой подвеской на передней и задней оси, бензиновым двигателем с турбиной объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. В качестве коробки передач на машину установлен вариатор с имитацией девяти фиксированных передач при переходе в ручной режим.

Для начала работы с китайскими партнерами "Автотор" модернизировал свое производство. Объем инвестиций составил более 100 млн рублей. Поставки комплектующих будут идти из КНР через порты Дальнего Востока, железнодорожные линии Транссибирской магистрали, а также возможно использование паромных линий Санкт-Петербург - Калининградская область. В планах российского предприятия и китайского автопроизводителя расширять сотрудничество и заняться производством электроавтомобилей и автомобилей на альтернативных видах топлива.

Kaiyi Automobile основана в 2014 году, компания создает современные автомобили как на традиционном топливе, так и на новых источниках энергии. Производства находятся в китайском городе Ибинь провинции Сычуань. Завод в Ибине является одним из самых современных и высокотехнологичных автомобильных предприятий в КНР мощностью 300 тыс. автомобилей в год. При производстве автомобилей используются наработки собственного Центра модельного дизайна в Турине, Автомобильного научно-исследовательского института Чэнду и нескольких европейских партнеров, также Kaiyi имеет опыт работы с группой Chery в области технологий, системы качества и производства. Продукцию Kaiyi Automobile экспортируют в более, чем 30 стран и регионов мира.

Компания "Автотор" основана в Калининграде в 1994 году. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. В последние годы оно занималось сборкой автомобилей различных марок, например BMW, однако в 2022 году германский производитель отказался от сотрудничества с калининградским предприятием. Кроме того, завод собирал корейские Kia и Hyundai, сборка также была прекращена.

После этого "Автотор" объявил о планах найти новых партнеров и о намерении производить электромобили. В декабре 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что "Автотор"договорился с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку машин. Марки собираемых автомобилей глава региона не назвал.