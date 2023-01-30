На карьере «Западный» Удоканского месторождения меди в Забайкалье добыто уже более 3 млн тонн медной руды.

Разработка месторождения осуществляется в рамках горно-капитальных работ, стартовавших в середине 2020 года. Добытая в рамках горно-капитальных работ руда будет использоваться при «холодных» и «горячих» испытаниях технологического оборудования обогатительной фабрики. По завершению горно-капитальных работ будут готовы площадки, автомобильные дороги и другие объекты, чтобы тяжелая техника смогла вести открытую добычу.

По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, в этом году попутная добыча руды будет увеличена как минимум в два с половиной раза.

«Это позволит сделать более чем достаточный запас к старту первой очереди горно-металлургического комбината, обеспечив непрерывный цикл производства», – отметил он.

В ходе эксплуатации месторождения руда, удовлетворяющая по качеству, будет направляться на обогатительную фабрику, остальная – сортироваться на богатую, рядовую и бедную для дальнейшего шихтования (смешивания в необходимой пропорции) и подачи на обогатительную фабрику.

Запуск производства на Удокане стартует в 2023 году. Мощность переработки будет достигать до 15 млн тонн руды в год. Предприятие будет ежегодно производить до 135 тысяч тонн меди в катодах и сульфидном концентрате.