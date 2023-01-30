Испанский системный оператор REЕ начал работы по сооружению подводного участка электрического соединения между островами Ибица и Форментера Балеарского архипелага.

Работы по горизонтально направленному бурению траншей для прокладки подводных кабелей осуществляются с использованием специализированных дистанционно управляемых судов, принадлежащих итальянской Prysmian Group, специализирующейся на производстве кабельных и телекоммуникационных систем. Роботизированная система позволяет контролировать работы, что обеспечивает правильную прокладку КЛ в соответствии с заданным маршрутом, а также с применением методов, обеспечивающих защиту ландшафта морского дна. Завершение данного этапа проекта запланировано на конец февраля 2023 г.

Проект сооружения электрического соединения Ибица – Форментера предусматривает прокладку двух КЛ напряжением 132 кВ между существующей трансформаторной ПС Торрент (Torrent) на Ибице и новой ПС на Форментере. КЛ общей протяженностью 37,1 км будут включать подземные участки протяженностью 5,26 км (на Ибице) и 4,8 км (на Форментере), а также подводный участок протяженностью 27,15 км с максимальной глубиной пролегания, составляющей 58 м.

Также в рамках реализации проекта в 2022 г. на о. Ибица завершены строительные работы по прокладке наземной части соединения и по расширению действующей ПС 132 кВ Torrent, которая является точкой подключения электрического соединения к островной энергосистеме. Расширение ПС 132 кВ Torrent включало оснащение ее 6 новыми распредустройствами (РУ) на напряжение 132 кВ, 4 из которых закрытого типа (элегазовые) размещены внутри подстанционного здания и 2 РУ открытого типа (воздушные) размещены снаружи. Также были установлены 4 реактора на напряжение 132 кВ мощностью 9 МВАр каждый и проложена внутренняя проводка для подключения нового оборудования. Что касается ПС 132 кВ Форментера, то после завершения необходимых подготовительных работ на площадке ПС начались монтажные работы по установке силового оборудования.

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