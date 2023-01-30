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Дирекция автомобильных дорог Кузбасса объявила тендер на ремонт автомобильной дороги «Панфилово – Крапивинский», сообщает RosTender.info.
Компании, желающие заключить контракт, могут подать заявки на участие до восьмого февраля. На подведение итогов выделят два дня. Начальная цена – 173,9 млн рублей.
Проектом предусмотрен ремонт участка протяженностью восемь километров. Покрытия, обочины, автобусную остановку и примыкания восстановят. Дорогу обустроят дорожными знаками и ограждением, нанесут разметку. Работы пройдут в срок с 15 мая по 15 сентября.
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