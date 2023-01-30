 

"Россети Северный Кавказ" на 16,5% снизили количество технологических нарушений в электрических сетях КЧР

30 января 2023, 16:59 261 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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По результатам работы за 2022 год «Россети Северный Кавказ» в сравнении с 2021 годом на 16,5% сократили количество технологических нарушений в сетях филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» напряжением 0,4 кВ и выше. Кроме этого, снижена и средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей с 1 часа 48 минут в 2021 году до 1 часа 39 минут в 2022 году.

Таким образом, улучшена надежность и качество энергоснабжения потребителей республики, снижен ущерб, который мог быть причинен в результате временных перерывов электроснабжения. Повышена эффективность работы предприятия. Снижение показателей аварийности в сетях филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» стало возможным благодаря реализации всех необходимых организационно-технических мероприятий, в том числе выполнению инвестиционной и ремонтной программ, повышению квалификации оперативно-ремонтного и оперативно-диспетчерского персонала.

Необходимо отметить, что большинство технологических нарушений в сетях были вызваны неблагоприятными погодными условиями и воздействием на энергообъекты сторонних лиц.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика 

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