Сарансккабель-Оптика: Семейный День здоровья

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30 января 2023, 14:45 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
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Настоящим семейным праздником для работников предприятия стал субботний День здоровья на лыжной базе в лесу. Сотрудники компании с семьями, детьми и внуками получили истинное удовольствие от катания на лыжах, снегокатах, тюбингах. Спортивный солнечный денек подарил заводчанам и их семьям хорошее настроение и заряд бодрости на все выходные.

Такие мероприятия – хорошее сплочение коллектива и семьи. У родителей была хорошая возможность провести время с детьми, еще раз встретиться и пообщаться с семьями коллег. Здоровый образ жизни родителей – пример детям, особенно когда получаются семейные корпоративные мероприятия.

После активного отдыха всех ждало чаепитие, вкусное угощение и приятное общение. Все остались довольны и дети и взрослые. Большое спасибо организаторам и активным участникам!

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА
Отрасль: Кельная промышленность 
SOPT
7.03

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