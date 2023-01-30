Сарансккабель-Оптика: Семейный День здоровья

Настоящим семейным праздником для работников предприятия стал субботний День здоровья на лыжной базе в лесу. Сотрудники компании с семьями, детьми и внуками получили истинное удовольствие от катания на лыжах, снегокатах, тюбингах. Спортивный солнечный денек подарил заводчанам и их семьям хорошее настроение и заряд бодрости на все выходные.

Такие мероприятия – хорошее сплочение коллектива и семьи. У родителей была хорошая возможность провести время с детьми, еще раз встретиться и пообщаться с семьями коллег. Здоровый образ жизни родителей – пример детям, особенно когда получаются семейные корпоративные мероприятия.

После активного отдыха всех ждало чаепитие, вкусное угощение и приятное общение. Все остались довольны и дети и взрослые. Большое спасибо организаторам и активным участникам!