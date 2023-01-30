Юго-Западные электрические сети повысили надежность 300 км ЛЭП

За 2022 год энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» повысили надежность около 300 км линий электропередачи (ЛЭП), выполнили ремонт 47 трансформаторных подстанций, а также расчистили 68 га охранных зон воздушных ЛЭП от растительности и заменили 423 опор. На реализацию программы технического обслуживания и ремонтов в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края компания направила более 350 млн рублей.

Специалисты заменили 84 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и обновили 5 тыс. изоляторов. Весь комплекс выполненных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, исправность оборудования и его эффективную эксплуатацию.

Новые изоляторы из закаленного стекла обладают механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. А СИП отличается увеличенной пропускной способностью, износостойкостью и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм. Расчистка трасс воздушных линий электропередачи проводится специалистами для предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей из-за падения веток и деревьев на провода при сильных ветровых нагрузках и обильных осадках.

По итогам 2022 года объем ремонтной программы Юго-Западного филиала «Россети Кубань» в производственных показателях был перевыполнен и составил 104%.