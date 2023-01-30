Первую очередь федерального технопарка профессионального образования, который строится в Калуге, запустят в сентябре 2023 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник на заседании правительства региона.

"Что касается создания федерального технопарка рабочих профессий, вы (министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев - прим. ТАСС) обозначили общие рамки работы этой программы [на] 2023-2024 годы, но мы с вами поставили цель уже в сентябре этого года запустить первую очередь работы этого технопарка. Это будет сделано", - сказал Шапша.

Как отметил Аникеев, важнейшей частью федерального проекта "Профессионалитет" является создание первого в стране федерального технопарка профобразования в Калуге, который станет организационной, научно-исследовательской, технологической и презентационной площадкой для воплощения инновационных проектов, которые будут способствовать развитию систем профобразования в стране. В Калужской области впервые внедрят новую модель организации обучения. На базе технопарка будет работать региональный колледж с участием представителей реального сектора экономики и системным контролем со стороны федерального министерства.

Начиная с 2023 года поэтапно будет создано 24 мастерских по приоритетным направлениям подготовки, оснащенных лучшим отечественным оборудованием и программным обеспечением. Ежегодно в технопарке по 20 специальностям будут обучаться и стажироваться около 3 тыс. студентов, порядка 5 тыс. специалистов смогут повысить квалификацию, уточнили в пресс-службе правительства региона.