 

В Карачаево-Черкесии появятся первые в регионе электрозаправочные станции в 2023 году

30 января 2023, 17:15 271 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Четыре станции зарядки электромобилей планируется построить в Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году. Об этом ТАСС в понедельник рассказал первый замминистра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

"Рынок электромобилей и зарядных станций в России развивается динамично, темпы прироста составляют до 80% ежегодно. Благодаря участию в федеральном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в качестве пилотного региона в Карачаево-Черкесии планируется построить быстрые зарядные станции для электромобилей", - сообщил Эркенов.

Отмечается, что на сегодняшний день проводится работа по определению мест строительства, проработке технических возможностей и поиску инвесторов.

"Правительством Карачаево-Черкесии по итогам 2022 года была достигнута договоренность по развитию комплекса электрозаправочных станций. Всего в текущем году планируется установить таких четыре единицы", - добавил Эркенов

 
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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, КЧР
Отрасль: Электротехника Сительство 

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