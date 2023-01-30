Четыре станции зарядки электромобилей планируется построить в Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году. Об этом ТАСС в понедельник рассказал первый замминистра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

"Рынок электромобилей и зарядных станций в России развивается динамично, темпы прироста составляют до 80% ежегодно. Благодаря участию в федеральном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в качестве пилотного региона в Карачаево-Черкесии планируется построить быстрые зарядные станции для электромобилей", - сообщил Эркенов.

Отмечается, что на сегодняшний день проводится работа по определению мест строительства, проработке технических возможностей и поиску инвесторов.