Первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы Валерий Селезнев прокомментировал запуск в отрасли новой системы планирования перспективного развития с передачей Системному оператору функций разработки программных документов.

Видеокомментарий Валерия Селезнева о новой системе перспективного планирования в энергетике продолжает видеопроект Системного оператора «Будущее энергосистемы – наша работа».

Как убежден первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы Валерий Селезнев, решение о новой системе перспективного планирования энергетики, введенной с января 2023 года, назрело давно, потому имеет особое значение для развития отрасли энергетики страны. Также Валерий Селезнев назвал взвешенным решение о выборе Системного оператора Единой энергетической системы как центра ответственности по реализации новой модели.

«Системный оператор – абсолютно правильная площадка, потому что только он видит комплексную картину, где сбалансировано все – и спрос, и предложение, и техприсоединения, ранее выданные и прогнозные, где и какой мощности и нагрузки необходимо добавить, а где наоборот не стоит принимать решений, которые, может быть, региону кажутся актуальными. Я очень рад, что Системному оператору эти полномочия передали», – подчеркнул первый зампред председателя комитета по энергетике Госдумы Валерий Селезнев.

Депутат ГосДумы РФ также отметил, что регионы сегодня отвечают за инвестиции и рабочие места, но не за всю энергосистему в целом. При этом региональной власти по-прежнему предстоит вносить свои предложения, вести диалог и отстаивать свои интересы.

Полную версию видеокомментария Первого заместителя председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ смотрите на официальном Rutube-канале АО «СО ЕЭС».