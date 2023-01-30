Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно завершил испытания граничного маршрутизатора ZENATOR R, который обеспечивает защиту от сетевых угроз для различных сегментов сетей общего и промышленного назначения. Во время испытаний изделие отработало в штатном режиме и подтвердило все заявленные технические характеристики, в том числе высокую производительность – до 8 млн пак/сек.

Граничный маршрутизатор – это первое устройство в компьютерной сети, которое предназначено для соединения ее сегментов, приоритезации и продвинутой фильтрации трафика. ZENATOR R является универсальным решением для коммутации и маршрутизации трафика, имеет большое количество функций безопасности, обнаруживает внешние вторжения и обеспечивает организацию VPN-соединений.

«Обеспечение надежной, быстрой и хорошо защищенной связи критически важно для функционирования сетей промышленного назначения. ИТ-инфраструктура – это неотъемлемая часть современного производственного цикла, а перебои в ее функционировании могут парализовать всю работу. Оборудование, которое «Росэлектроника» выводит на рынок, успешно прошло испытания, в том числе в режиме критических нагрузок. Уверен, маршрутизатор будет востребован на промышленных предприятиях, в госучреждениях, а также заинтересует бизнес», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

ZENATOR R обладает модульной архитектурой с поддержкой различных видов интерфейсов и может обеспечить подключение до 24 оконечных устройств на скорости передачи данных от 1 до 40 Гб/сек. Оборудование выполнено в классическом форм-факторе 1U для установки в телекоммуникационную стойку.

В составе «Росэлектроники» проект реализует НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика».

«Телекоммуникационное оборудование и средства защиты информации сегодня крайне востребованы на российском рынке. Устройства НИИ «Масштаб» обеспечивают комплексную защиту технологических сетей от киберугроз. Оборудование соответствует всем требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию российского происхождения, что позволяет устанавливать его в ведомственных структурах и государственных организациях, где существуют повышенные требованиями к безопасности», – сказал генеральный директор Концерн «Автоматика» Андрей Моторко.

Граничный маршрутизатор ZENATOR R входит в линейку сетевых устройств ZENATOR, разрабатываемых НИИ «Масштаб», которая представлена универсальными решениями для коммутации и маршрутизации трафика и решениями в сфере сетевой безопасности.