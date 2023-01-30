Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» выдали мощность в размере 268 кВт Приокскому тыловому таможенному посту Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Мощность необходима для энергоснабжения складских помещений с холодильными установками для хранения замороженных продуктов, располагающихся на территории государственного таможенного объекта в поселке Черусти городского округа Шатура. С этой целью энергетики Шатурского района электрических сетей ВЭС построили два участка воздушной линии 6 кВ. Для поддержания непрерывного энергообеспечения складского комплекса участки ЛЭП были оснащены двумя реклоузерами 6 кВ. Для объекта первой категории надежности предусмотрены основной и резервный источники электропитания от ПС «Черусти» 35 кВ. Наличие дизель-генераторной установки предусмотрено от Приокского тылового таможенного поста. Благодаря проведенным мероприятиям мощность государственно значимого таможенного объекта доведена до 400 кВт. Все необходимые мероприятия в рамках обеспечения объекта дополнительной мощностью были выполнены качественно и в установленные сроки.

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