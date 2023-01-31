АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует заменить 67,8 км проводов линий электропередачи в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Все работы по обновлению электросетевого хозяйства будут выполнены под контролем Министерства энергетики Московской области. На данный момент программа проходит завершающую стадию согласования и в скором времени компания приступит к ее реализации.



В текущем году для повышения надежности электроснабжения потребителей компанией также запланированы следующие мероприятия: выполнение расчистки от древесно-кустарниковой растительности 11 га охранных зон вдоль ЛЭП и ремонт 34 трансформаторных подстанций.



Проведение мероприятий по повышению надежности электроснабжения силами АО «Мособлэнерго» запланировано на проблемных территориях в 26 округах Подмосковья. Среди них: Раменский, Наро-Фоминский, Орехово – Зуевский, Ленинский Одинцовский Солнечногорский Богородский. А также Волоколамск, Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Химки.

Руководство АО «Мособлэнерго» подчеркивает, что мероприятия по повышению надежности, выполняемые по поручению Министерства энергетики Московской области, проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании – повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.



Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами компании. Программа повышения надежности электроснабжения работает третий год. В 2022 году она охватывала 21 округ, требующий особого внимания со стороны энергетиков. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.