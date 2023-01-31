Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл совещание с участниками рынка строительных материалов. В рамках совещания стороны смогли обсудить текущее состояние и перспективы развития отрасли промышленности стройматериалов. Во встрече приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель ФАС Максим Шаскольский, представители отраслевых ассоциаций и союзов, а также компаний – производителей строительных материалов – цемента, теплоизоляционных материалов, стекольных предприятий и других.

На совещании отметили, что Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года ставит перед отраслью новые задачи. По словам статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, несмотря на внешнеторговые ограничения и логистические трудности в некоторых подотраслях, за последние четыре месяца цены на стройматериалы стабилизировались. К 2030 году, как отметил Виктор Евтухов, необходимо будет создать ряд дополнительных мощностей по отдельным позициям. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин проинформировал, что по этому направлению идёт активная, плотная работа как с Минпромторгом, так и с отраслью, которая подтверждает готовность к загрузке производственных мощностей.

На фоне высоких достижений строительной отрасли по вводу рекордного объёма жилья (на уровне 102,7 млн кв. м по итогам 2022 года) предприятия промышленности строительных материалов справились с поставленными задачами по обеспечению строительного комплекса страны. Отрасль продемонстрировала положительную динамику в части инвестиций в основной капитал по производству неметаллической минеральной продукции (плюс почти 30%) и готовых металлических изделий (плюс 19%) при средней загрузке производственных мощностей по году от 72% (в части производства нерудных материалов) до 90% (по производству керамического кирпича).

В ходе совещания обсудили оперативные вопросы отрасли – от работы транспортных коридоров внутри страны и за рубежом до особенностей применения отдельных требований к зданиям и сооружениям и налоговых начислений на добычу нерудных строительных материалов. По итогам обсуждения профильным федеральным органам были даны соответствующие поручения по отработке озвученной проблематики.

Денис Мантуров отметил, что в целом предприятия промышленности строительных материалов на хорошем уровне отработали 2022 год и могут справиться с намеченными планами, используя в том числе максимально эффективно все доступные инструменты господдержки.