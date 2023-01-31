"Транснефть" готова в феврале начать транзит 20 тыс. тонн казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию, договор с Казахстаном заключен, маршрутные поручения подготовлены. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"У нас все готово для транзита этих 20 тыс. тонн нефти из Казахстана через Россию, Белоруссию, Польшу в Германию по северной ветке "Дружбы". Заключен договор, на его основании подготовлены маршрутные поручения, даже выполнены необходимые транзитные платежи", - сказал он. "Транснефть" была готова приступить к транзиту нефти Казахстана уже 31 января, но "в силу некоторой инерционности партнеры не успели начать работать", отметил Демин.

"Эти 20 тыс. тонн вошли в основной график. Теперь дело только за казахстанской стороной", - добавил представитель "Транснефти".

В декабре Игорь Демин сообщал ТАСС, что "Казтрансойл" подал в "Транснефть" заявку на дополнительную прокачку 1,2 млн тонн нефти по северной ветке "Дружбы" в 2023 году. В свою очередь, казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" сообщала, что изучает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.

"Казтрансойл" заявлял, что осуществит транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию в первом квартале 2023 года.