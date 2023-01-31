В течение прошедшего года оценка качества реализуемой кабельной продукции была проведена в 7 регионах РФ, входящих в Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа. В работе мониторинговых комиссий принимали участие представители органов региональной власти, регулирующие сферы оборота промышленной продукции и стройматериалов, специалисты технического надзора, независимые аккредитованные лаборатории по стандартизации и метрологии, а также региональных отделений ТПП РФ и профильных ассоциаций.

Масштабы распространения кабельного фальсификата на российском рынке снижаются, однако его доля по-прежнему формирует серьезный угрозообразующий потенциал как для простых граждан, так и для государства в целом.

Как сообщили в Комитете по содействию развития конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной отрасли (EL-Комитет НОПСМ), по результатам технических испытаний кабеля, закупленного в октябре 2022 года в розничных магазинах электротехники Вологодской, Костромской и Ярославской областей, было установлено, что 60% образцов не соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. Фактические отклонения от требований ГОСТ, зафиксированные экспертами аккредитованной испытательной лаборатории, составили от 3% до 83% по ключевому показателю электрического сопротивления токопроводящих жил. Наибольшая доля отклонений была выявлена в кабельной продукции торговых марок ТЕМИР и ЮПЭК.

Особую тревогу экспертов вызывает тот факт, что закупленные и испытанные марки кабеля пользуются большим спросом на розничном электротехническом рынке указанных регионов и найти их можно практически в любой торговой точке на северо-востоке ЦФО.

Схожая ситуация с кабельным фальсификатом и в других регионах России. Напомним, что в первой половине 2022 года в рамках контрольных закупок в магазинах электротехники Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи (ЮФО) EL-Комитет НОПСМ выявил от 70% до 90% фальсифицированной продукции. Ранее в 2021 году в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени было выявлено до 77% фальсифицированного кабеля на розничном рынке.

«Распространение фальсифицированных стройматериалов в России уже давно вызывает особую озабоченность не только у бизнеса, но и у федеральной и местной власти, так как влияет на технологическую безопасность всей строительной отрасли. Результаты нашего мониторинга оперативно доводятся до руководства контрольно-надзорных органов регионов, -- сообщил председатель EL-Комитета НОПСМ, директор по связям с общественностью и органами госвласти компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин, -- По результатам проведенных испытаний и экспертизы подготовлены обращения, на основе которых совместно с органами исполнительной власти инициировано проведение комплексных проверок качества кабельной продукции, реализуемой в розничных точках Вологодской, Костромской и Ярославской областей».

Отдельным направлением мониторинга, проводимого EL-Комитетом НОПСМ, является оценка качества кабельной продукции, поставляемой на строительные объекты. В рамках данного направления работы с июля 2022 г. налажено эффективное взаимодействие EL-Комитета НОПСМ с правительством Свердловской области. В соответствии с решением Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской области и обращениями региональных органов власти EL-Комитет НОПСМ на регулярной основе проводит отбор и испытания образцов кабельной продукции на объектах строительства социальной инфраструктуры региона.

Кроме того, в октябре 2022 г. по обращению Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами региональной Торгово-промышленной палаты проведен отбор образцов кабельно-проводниковой продукции, поставляемой на строящиеся республиканские объекты.

Результаты проведенных испытаний показали, что кабельная продукция ТМ ТЕХПРОМ, используемая на строительной площадке ЖК «Университетский-2» г. Чебоксары (застройщик АО «СЗ ТУС») не соответствует требованиям качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. При этом фактические отклонения от требований ГОСТ по конструктивным параметрам (толщина наружной оболочки кабеля, толщины изоляции жил кабеля, электрическое сопротивление токопроводящих жил) достигали 36%, а показатель дымообразования со снижением светопроницаемости (один из основных параметров пожарной безопасности изделий) превышает норму на 27%.

Использование данной продукции при строительстве жилых зданий и социальной инфраструктуры представляет большую опасность и может нанести серьезный ущерб жизни, здоровью и благополучию людей, предостерегают эксперты EL-Комитета НОПСМ.

«Вопрос о пресечении выпуска в обращение кабельного фальсификата в Чувашской Республике будет рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», -- подчеркнул Дмитрий Зорин.

Вместе с тем представителями EL-Комитета НОПСМ отмечается позитивная статистика: в рамках претензионной (досудебной) работы в 2022 году многими продавцами принято ответственное решение о добровольном прекращении реализации некачественного кабеля и возврате его производителям для последующей утилизации.

В отношении недобросовестных продавцов, игнорирующих требования общественного контроля, итоговые решения будут приняты судом: как показывает практика, такие решения в 99% случаев справедливо и обоснованно обязывают прекратить реализацию фальсификата и возместить все понесенные расходы на его закупку и испытания.

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров.