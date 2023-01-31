Объявлен конкурс на поиск рудного золота на Сахалине

В Сахалинской области объявлен конкурс, победитель которого будет искать рудное золото в пределах Рукосуевской площади Лангерийского рудного узла в Смирныховском районе, сообщает RosTender.info.

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу принимает заявки на участие до 16 февраля. На подведение итогов выделят пять дней.

С компанией-победительницей заключат контракт на 418,3 млн рублей. За эти деньги ему предстоит выполнить комплекс работ до конца 2025 года.

Подрядчик займется выявлением объектов золотокварцевых руд в линейно-штокверковых минерализованных зонах, локализацией и оценкой прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2. Также он даст рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.