Объявлен конкурс на поиск рудного золота на Сахалине

Это личный вклад каждого из нас
В Сахалинской области объявлен конкурс, победитель которого будет искать рудное золото в пределах Рукосуевской площади Лангерийского рудного узла в Смирныховском районе, сообщает RosTender.info.
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу принимает заявки на участие до 16 февраля. На подведение итогов выделят пять дней.
С компанией-победительницей заключат контракт на 418,3 млн рублей. За эти деньги ему предстоит выполнить комплекс работ до конца 2025 года.
Подрядчик займется выявлением объектов золотокварцевых руд в линейно-штокверковых минерализованных зонах, локализацией и оценкой прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2. Также он даст рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
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