Правительство продолжает работу по обновлению парка общественного транспорта в регионах. Инвестиционный проект льготного лизинга отечественных автобусов включён в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В 2023–2024 годах из средств ФНБ на реализацию проекта будет направлено 44 млрд рублей. Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить 4130 автобусов различной модификации. Предполагается, что в 2023 году будет приобретено 1990 автобусов, а в 2024-м – 2140. Машины передадут в лизинг региональным транспортным компаниям сроком на семь лет под 6,8% годовых. Доля средств ФНБ в общем объёме финансирования этого проекта составит 60%.

Решение позволит ускорить реализацию программ импортозамещения, улучшить транспортное обслуживание населения, а также добиться роста объёмов пассажирских перевозок. Кроме того, будет увеличена загрузка автозаводов, производящих автобусы среднего, большого и особо большого класса.

Перечень проектов, для реализации которых используются средства ФНБ, был утверждён по поручению Президента. Сейчас в перечне 20 проектов.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 5 ноября 2013 года №2044-р.