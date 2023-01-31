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  • Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачёвым

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачёвым

31 января 2023, 15:45 278 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Госкорпорация "Росатом"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: government.ru

Фото: government.ru

31 января 2023 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

Участники встречи обсудили итоги 2022 года, результаты участия Госкорпорации в реализации национальных проектов, а также планы Росатома на текущий год.

«2022 год был непростым, но мы пришли практически по всем направлениям, по нашим основным, валовым показателям к рекордным результатам. Суммарный показатель выполнения наших плановых значений – 105% с лишним. Новый рекорд в выручке – более 1,7 трлн рублей. И более 1 трлн рублей собственных инвестиций. Бюджет даёт нам якорные, стартовые инвестиции по всем проектам, и мы кратно добавляем к этим направлениям уже собственные средства, заёмные ресурсы. Это позволяет нам и проект выполнять, и социальные показатели улучшать», - сказал Алексей Лихачев.

Михаил Мишустин отметил: «Корпорация не только показывает хорошие годовые результаты по основным функциональным направлениям своего развития, но также является бесспорным лидером в научно-промышленном производстве».

Стенограмма встречи размещена на сайте Правительства РФ 

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Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Амная промышленность Электроэнергетика 

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