Приморье получит 1,2 млрд рублей на модернизацию сетей ЖКХ

Приморский край в 2023-2024 годах получит 1,2 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию сетей жилищно-коммунального хозяйства в регионе, сообщила ТАСС во вторник заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

"По поручению [вице-премьера РФ Марата] Хуснуллина средства распределены по субъектам, и Приморский край получает 1 млрд 200 млн [рублей] из Фонда развития территорий на два года", - сказала Пархоменко.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, на эти средства будет реконструировано почти 30 км теплосетей, более 50 км водоводов, около 9 км канализационных труб. В 2023 году будет готовиться техническая документация, в следующем году развернутся полномасштабные работы, хотя реконструкция на части объектов начнется уже в этом году.

По словам Пархоменко, также в 2023 году будет направлено 1,8 млрд рублей на замену тепловых сетей Владивостока. "Это существенная поддержка, и на <...> наиболее аварийных участках будет проведена полная замена, реконструкция. И текущий год будет беспрецедентным годом, где будут вкладываться такие огромные деньги в сети", - отметила зампред краевого правительства.

Замену теплосетей во Владивостоке планируется начать после завершения отопительного сезона. Специалисты намерены привести в порядок теплотрассы в Первомайском районе города, самом проблемном в части коммунальной инфраструктуры.

В октябре прошлого года глава Владивостока Константин Шестаков на общественных обсуждениях проекта бюджета Приморского края на 2023 и плановый период 2024-2025 годов сообщил, что износ тепловых сетей во Владивостоке составляет в среднем 83%. В начале ноября 2022 года в городе произошла авария на теплосетях, из-за которой без отопления несколько часов находились жители 14 многоквартирных домов в одном из центральных районов города. Несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения также произошло в городе в конце 2021 года, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Общий километраж муниципальных тепловых сетей во Владивостоке составляет около 500 км, они были построены 40-50 лет назад.