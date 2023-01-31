Уровень локализации электромобилей, производство которых планируется запустить в Калининграде, доведут до 100%, при этом до 80-90% деталей намерены делать в области, а еще 10-20% привозить из других регионов России. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Антон Алиханов.

В понедельник на заводе "Автотор" в Калининграде при участии Алиханова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана была запущена промышленная сборка китайского седана Kaiyi E5. После этого Алиханов и Гуцан посетили площадку завода, где планируют собирать электромобили.

"На этой площадке появится полноценное производство электромобилей с уровнем локализации 80-90%, остальные 10-20% тоже будут локальные - из других регионов России. Собственная штамповка пластика, производство электродвигателей, российские энергоячейки с завода Росатома под Неманом", - написал Алиханов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона отметил, что власти обсуждают с руководством завода создание новых мощностей для литейного производства. Сейчас в Калининградской области строится завод по производству батарей для электромобилей, проект реализует компания "Рэнера", которая входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ". Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что строительство фабрики может обойтись в 51 млрд рублей, ранее инвестиции в производство оценивали не менее чем в 26 млрд рублей. Сами машины планируют производить на заводе "Автотор" в Калининграде, который готовит площадки для сборки.

Ранее председатель совета директоров "Автотор холдинг" Валерий Горбунов сообщал ТАСС, что пилотную партию электрокаров планируют выпустить уже в этом году. В понедельник Горбунов сообщал журналистам, что электромобили будут рассчитаны на молодежную аудиторию, а также планируются версии, адаптированные для инвалидов. Также он отметил, что цена таких машин будет "бюджетной".