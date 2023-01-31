В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты «Россети Московский регион» завершили монтаж и установку на воздушной линии напряжением 10 кВ трех вольтодобавочных трансформаторов. Фидер «Дзержинский», берущий начало от подстанции 110 кВ «Поварово», обеспечивает электроснабжение около 2500 жителей поселка Поварово, деревень Задорино, Лыткино, Дудкино, Клочково под Солнечногорском.

Результатом установки вольтодобавочных трансформаторов станет оптимизация распределения нагрузок по сети и повышение параметров качества электроэнергии, пропускной способности ЛЭП.

Вольтодобавочные трансформаторы, как альтернатива реконструкции линий и питающих центров, автоматически регулируют напряжение в электросетях, обеспечивают надежную эксплуатацию ЛЭП и продлевают срок эксплуатации электрооборудования.