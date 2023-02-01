Электрощит Самара запустил изготовление и поставку комплектных распределительных устройства КРУ-СЭЩ-80 для первой атомной электростанции «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

Объект строится в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве, генеральным проектировщиком и подрядчиком является Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Всего компанией будет выпущено 72 единицы комплектных распределительных устройств и отправлены на площадку строительства АЭС «Руппур».

КРУ-СЭЩ-80 6, 10 кВ – это флагманское изделие компании в линейке оборудования среднего напряжения. Оно предназначено для приема и распределения электрической энергии трёхфазного переменного. Комплектное распределительное устройство двухстороннего обслуживания наделено возможностью дистанционного управления выкатным элементом, функцией видеомониторинга положения основных элементов, демонстрацией термомониторинга токоведущих частей. Это самое современное и безопасное комплектное распределительное устройство, отвечающее высоким требованиям не только российских, но и международных стандартов.

Электрощит Самара может представить полный спектр электрооборудования в области передачи и распределения электроэнергии. Изделия компании сегодня пользуются большим спросом среди партнеров, представляющих разные отрасли промышленности. Основой этому является надежность и безопасность работы оборудования во время эксплуатации, подтвержденная при реализации крупнейших проектов – как в России, так и далеко за ее пределами. Кроме того, компания занимается оказанием комплексных работ по монтажу, пусконаладке, сервисным, гарантийным и постгарантийным обслуживанием оборудования.

Информация об АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания с 79-летней историей и крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ. Является системообразующим предприятием Российской Федерации и входит в «Акрон Холдинг» – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла.

Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным, гарантийным, постгарантийным обслуживанием, обучением. Является системообразующим предприятием Российской Федерации.

Оборудование Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях. Подробная информация о компании и производимой продукции, а также о направлениях развития — на сайте https://electroshield.ru/.