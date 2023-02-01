"Ивэнерго" начал реализацию ремонтной программы 2023 года

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» приступили к реализации ремонтной программы в 2023 году. Выполнение этих работ позволит повысить запас прочности электросетей, питающих потребителей региона, и улучшит надежность электроснабжения.

В текущем году «Ивэнерго» проведет ремонт 124 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения. От древесно-кустарниковой растительности, которая может препятствовать надежному электроснабжению, будет расчищено 1 289 га трасс воздушных линий.

Будут проведены ремонтные работы на ключевых центрах питания, отвечающих за электроснабжение населенных пунктов и районов Ивановской области: подстанциях 110 кВ «Аньково», «Тейково», «Ивановская-1», «Ивановская-6», «Ивановская-10», «Гаврилов Посад», «Кинешма», «Заволжск», «Фурманов-3», «Фурманов-1», «Шуя-1», «Южа», а также подстанциях 35 кВ «Ивановская-5», «Ивановская-9», «Семеновская», «Северная», «Восточная». В ходе работ энергетики отремонтируют 391 коммутационный аппарат и 8 силовых трансформаторов, заменят 19 высоковольтных вводов выключателей 35-110 кВ, 212 опорных изоляторов 35-110 кВ. Также будет отремонтировано 489 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ.

Всего на реализацию ремонтной программы будет направлено более 214 миллионов рублей. Запланированные объемы работ сопоставимы и в некоторых случаях превышают реализованные мероприятия в 2022 году.