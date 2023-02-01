Испытательный центр подтвердил соответствие силовых кабелей бренда Людиновокабель требованиям технического регламента Таможенного союза, а также требованиям пожарной безопасности. Речь идёт о таких кабелях как ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF. Это серийно изготавливающиеся в городе Людиново Калужской области огнестойкие силовые кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, в том числе для эксплуатации в цепях питания систем безопасности, пожарной сигнализации и насосов, аварийного освещения, цепях питания лифтов и других ответственных и жизненно важных объектов, сохраняющих работоспособность при пожаре.