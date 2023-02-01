Новым генеральным директором АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») назначен Игорь Котов, занимавший пост генерального директора АО «АЭМ-технологии».

Андрей Никипелов, ранее занимавший пост генерального директора АО «Атомэнергомаш», назначен заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям. Он будет отвечать за решение вопросов, связанных с машиностроением и судостроением; за реализацию государственной политики в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО); а также за выполнение государственных и отраслевых программ в сфере экологии.

Новое распределение обязанностей по направлению «машиностроение» позволит Госкорпорации продолжать как успешно выполнять поставленные перед ней задачи по строительству АЭС, так и более широко предлагать свои решения заказчикам на новых рынках и в новых отраслях, таких как судостроение, газнефтехимия и теплоэнергетика.

Игорь Владимирович Котов родился 16 октября 1974 года в г. Кемерово. Окончил Кузбасский технический университет по специальности «горные работы» в 1996 году, а в 2006 году – Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2015 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук.

В 2005–2011 годах И.В. Котов занимал руководящие должности на предприятиях топливно-энергетического комплекса, в том числе в ОАО «Дальэнергомонтаж». С 2011 по 2015 год возглавлял ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», а с 2012 года также являлся генеральным директором АО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР». С июня 2015 года по январь 2023 года руководил АО «АЭМ-технологии».

Награжден знаком отличия Госкорпорации «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» II степени (2015), знаком отличия Росатома «За вклад в развитие атомной отрасли» I степени (2021), почетным нагрудным знаком «За труд на благо Отечества» Союза машиностроителей России (2014).

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

Андрей Владимирович Никипелов родился 7 марта 1968 года в г. Коммунарске Ворошиловградской области. В 1992 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2010-2011 годах обучался по различным программам в бизнес-школе «Сколково»: «Международная конкурентоспособность и эффективность» (2010), обучающая стратегическая сессия «Эффективность» (2011).

В 2001 – 2003 гг. – заместитель генерального директора ОАО «Волгоградский тракторный завод», генеральный директор ООО «Внешнеторговой компании «ВГТЗ». В 2003 – 2004 гг. – заместитель директора по коммерции ФГУП «Строительное объединение» Управления делами Президента РФ. В 2004 – 2006 гг. – директор по экономике и финансам ОАО «МСЗ» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»). В 2006 – 2008 гг. – вице-президент по экономике и финансам ОАО «ТВЭЛ». В 2008 – 2012 гг. – первый вице-президент по финансово-экономической деятельности и развитию ОАО «ТВЭЛ». В период с 2012 по 2023 год – генеральный директор АО «Атомэнергомаш».

Награжден Орденом Дружбы (2022), медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2016); благодарностью Президента РФ (2020); знаками отличия «За заслуги перед атомной отраслью» I степени (2015) и II степени (2011); знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» I степени (2018); почетной грамотой Госкорпорации «Росатом» (2015); благодарностью генерального директора Госкорпорации «Росатом» (2010).

Член Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, Председатель Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям. Входит в первую десятку руководителей машиностроительной отрасли в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциацией менеджеров и ИД «КоммерсантЪ». Состоит в Федеральном резерве управленческих кадров.