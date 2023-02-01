В 2022 году в распределительные сети «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) поступило более 3,5 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 21% больше показателя за 2021 год. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 13,2% против 10,1% в 2021 году.

В отчетный период объем поставок электроэнергии ветряной генерацией составил 2,4 млрд кВт*ч (рост на 29,2%), солнечной – 570 млн кВт*ч, (рост на 23%), гидрогенерацией – 572 млн кВт*ч (уровень 2021 года).

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, в Ростовской области – 1,9 млрд кВт*ч и Калмыкии – 856 млн кВт*ч. В Волгоградской области объем электроэнергии от ВИЭ составил 467 млн кВт*ч, в Астраханской – 289 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию пять ветропарков и одна гидроэлектростанция, в Калмыкии – три ветроэлектростанции (ВЭС) и три солнечные (СЭС). В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». В Волгоградской области производство энергии осуществляют две СЭС и одна ВЭС, одна шлюзовая и одна малая гидроэлектростанции.