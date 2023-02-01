31 января глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел рабочее совещание с генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» Александром Бедусенко, его заместителями и руководителями структурных подразделений.

Ключевыми темами обсуждения стали переход института в ведение Росавтодора с начала 2023 года, а также основные направления деятельности учреждения в ближайшей перспективе.

В своем приветственном слове Роман Новиков отметил большую значимость РОСДОРНИИ для отечественной дорожной науки, а также высокий уровень компетенций, накопленных за 60-летнюю историю. Институт находится в авангарде таких областей, как проведение научно-исследовательских работ, диагностика автомобильных дорог, разработка новых методик повышения надежности и долговечности дорожных конструкций, совершенствование нормативной базы.

«Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». К 2024 году дорожники приведут к нормативу не менее 50% региональных автомобильных дорог и 85% дорог крупнейших агломераций страны, а также продолжат работы по модернизации опорной сети Российской Федерации. В свою очередь качество выполненных работ обеспечат научные и технологические компетенции специалистов дорожного хозяйства», – подчеркнул руководитель Росавтодора.

Также Роман Новиков добавил, что вхождение РОСДОРНИИ в систему подведомственных организаций Росавтодора позволит форсировать решение прикладных задач непосредственно на дорожных объектах.

По словам Александра Бедусенко, планируется полноценное использование научно-исследовательского потенциала института в составе ведомства. Для этого необходимо сфокусироваться на масштабировании практики применения инновационных разработок РОСДОРНИИ на крупнейших дорожных объектах страны, технических и кадровых ресурсах в целях улучшения диагностики и строительного контроля дорожно-транспортной инфраструктуры, а также качества автомобильных дорог.

«Наши лабораторные мощности охватывают всю территорию России. Структурные подразделения РОСДОРНИИ – 11 филиалов и одно представительство – работают во всех федеральных округах. В каждом филиале оборудована современная стационарная лаборатория для испытаний дорожно-строительных материалов. Филиальная сеть оснащена 40 мобильными диагностическими комплексами, и еще тремя – с лазерными сканерами для беспрерывной диагностики дорожных конструкций», – уточнил генеральный директор.

Роман Новиков обратил внимание на важность продолжения в 2023 году усиленной работы по приоритетным направлениям деятельности РОСДОРНИИ и разработкам в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса. Среди важнейших задач ‒ создание плана совершенствования Системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ), а также Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

«Проект по созданию и внедрению СКДФ крайне важен, эта система станет главным инструментом контроля, планирования и организации дорожной деятельности. В приоритете ‒ наладить взаимодействие с регионами в части использования платформы для оптимизации дорожных работ, дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у владельцев дорог и подрядчиков», – рассказал Роман Новиков.

Не менее перспективны проекты по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). К примеру, в Республике Татарстан создается пилотная зона ИТС для проведения экспериментов и апробации технологий, обеспечивающих безопасное движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в условиях реального транспортного потока на автомобильных дорогах.

На совещании затронули и кадровые вопросы. В числе основных направлений работы – увеличение числа специалистов, прошедших обучающие программы Системы повышения квалификации работников дорожного хозяйства РОСДОРНИИ, которые позволят освоить новые компетенции. Кроме того, глава Росавтодора поручил усилить взаимодействие с представителями дорожных ассоциаций.