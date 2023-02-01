Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома) за первый месяц 2023 г. выработали более 19 млрд киловатт-часов, превысив на 104,43% балансовое задание ФАС России. Таким образом, сверх балансового задания было выработано 810,66 млн кВтч.



На величине выработки сказались ограничения мощности ряда энергоблоков, в том числе, связанные с традиционным спадом потребления электроэнергии в период новогодних праздников, а также ремонтные кампании.



Работа всех российских АЭС за указанный период позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 9 млн тонн эквивалента СО2 (по состоянию на 01.02.2023).



Сегодня в состав Концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС в составе 2-х реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.



Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность.



Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.