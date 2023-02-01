ERSO изготовил два трансформатора ТДН-25000/110-УХЛ1 для компании «БЭСК Инжиниринг». Продукция, собранная уфимскими сотрудниками холдинга, останется на территории столицы Башкирии — агрегаты будут работать на подстанции 110 кВ «Инорс».

Они обеспечат стабильным электроснабжением одноименный микрорайон Уфы, где проживает около 75 тысяч человек. Специалисты ERSO проведут поставку, разгрузку на площадке и шефмонтаж оборудования.

Возведение ПС «Инорс» началось в августе 2022 года. На церемонии старта строительства присутствовали старший управляющий партнер АФК «Система» Феликс Евтушенков, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, председатель Совета директоров АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов и другие официальные лица.

«Инорс» является подстанцией полностью закрытого типа. Инвестиции в строительство данного энергообъекта вместе с питающей кабельной линией оцениваются в 900 миллионов рублей.