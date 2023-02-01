В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил Научно-исследовательский центр (НИЦ) РусГидро.

НИЦ РусГидро, открытый по поручению Президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года в рамках мероприятий Восточного экономического форума, – это уникальный полигон для разработки инновационных технологий и оборудования в области локальной энергетики, возобновляемых источников энергии, теплогенерации, новых принципов интеллектуального управления нагрузкой, которые позволяют оптимизировать работу и обеспечить технологическое присоединение потребителей без существенного электросетевого строительства.

Представители РусГидро ознакомили Юрия Трутнева с работой лабораторий НИЦ, оснащенных самым современным инновационным оборудованием.

Лаборатория технологий потребления энергии решает задачи управления потреблением электроэнергии за счет применения инновационных решений (система искусственного интеллекта, цифровые двойники, энергороутер) для повышения энергоэффективности, надежности и энергобезопасности. Специалисты лаборатории работают, в том числе, над возможностью технологического присоединения без существенного электросетевого строительства за счет оптимизации заявленной мощности. В РусГидро считают, использование наработок Центра будет способствовать решению вопросов технологического присоединения, в том числе при подключении жилых комплексов. Вице-премьеру рассказали о примерах взаимодействия с коммерческими компаниями во Владивостоке, когда с помощью солнечной энергии удалось снизить электропотребление объектов до 40%.

Юрию Трутневу также была представлена лаборатория интеграции возобновляемых источников энергии и систем накопления энергии. Она создана в партнерстве с МФТИ для повышения эффективности автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) для отдаленных и труднодоступных районов РФ, снижения сроков их ввода в эксплуатацию, формирования технических требований и стандартов к инновационным разработкам, их сертификации, оказания услуг для любых заказчиков.

Лаборатория теплового инжиниринга создана в партнерстве с ДВФУ для разработки и апробации технологий повышения эффективности тепловых электростанций Дальнего Востока, а также снижения воздействия объектов тепловой генерации на окружающую среду (мероприятия по декарбонизации).

В НИЦ РусГидро реализуются уже 9 НИОКР. Результатами работ станут, в том числе, более 11 патентов, стандарты организации по цифровому проектированию АГЭК, технологии повышения эффективности работы ТЭС.

Одна из работ направлена на развитие водородных технологий. Так, в рамках «Сахалинского эксперимента» в партнерстве с МФТИ и при поддержке правительства Сахалинской области планируется модернизировать ветродизельный комплекс в с. Новиково с применением водородного накопителя энергии. С целью импортозамещения в ходе реализации проекта также планируется разработать систему автоматического управления ветроустановкой на базе компонентов отечественного производства.

В ходе визита также обсуждалось взаимодействие РусГидро и ДВФУ на рамках НИЦ. Часть сотрудников вуза совмещают работу в Центре.