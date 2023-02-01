В 2022 году Чебоксарская ГЭС увеличила выработку на 7,7%

За 2022 год Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») произвела 2,25 млрд кВт.ч электроэнергии - на 7,7% больше, чем за 2021-ый.

Увеличился также вклад предприятия в энергетику региона: выработка гидроэлектростанции - самого крупного объекта генерации Чувашии, по данным Министерства промышленности и энергетики Чувашии, составила 50% от суммарного производства электроэнергии на территории республики и 42% от объема ее энергопотребления.

Директор Чебоксарской ГЭС Антон Дорофеев подчеркивает:

«За 42 года эксплуатации гидроузла 2022-й был одним из самых маловодных. Но тем не менее удалось достигнуть выработки выше среднегодовых показателей, в том числе в период половодья, которое благодаря гидрологической обстановке и грамотному планированию водноэнергетического режима ГЭС было пройдено с небольшим объемом пропуска воды мимо турбин через донные водосбросы».

Рост производства электроэнергии достигнут в условиях, когда на двух из 18 гидроагрегатов – № 7 и № 9 - была успешно завершена масштабная реконструкция. Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей. Программа комплексной модернизации направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат.

Напомним, в конце июня 2022 года на Чебоксарской ГЭС был зафиксирован 90-миллиардный киловатт-час с начала эксплуатации энергообъекта . Первый ток в единую энергетическую систему страны самая молодая волжская гидроэлектростанция выдала 3 января 1981 года.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от многих факторов, в том числе и от водности, запасов воды в водохранилище, диспетчерского графика сработки/наполнения водохранилища. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Чебоксарская ГЭС – последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени Чебоксарская ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища – 63 м.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,4 ГВт.