Сегодня резидент территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» - ООО «Кей Поинт», - запустил в промышленную эксплуатацию первый и единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий центр обработки данных международного уровня. Инвестиционный проект реализован в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.

Центр обработки данных Key Point емкостью 880 IT-стоек и мощностью 10 МВт, прошедший сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III, реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая включает строительство двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средним энергопотреблением 5кВт. Проект, стоимость которого превышает 1,5 млрд рублей, реализован с использованием инструмента льготного финансирования приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа.

«Сегодня в Приморском крае открыт первый не только в Дальневосточном федеральном округе, но и на территории Восточной Сибири коммерческий центр обработки данных международного уровня. Услугами «Кей Поинт» смогут пользоваться сотни ведущих предприятий реального сектора экономики региона, средний и малый бизнес, а также государственные компании. Мы рады, что статус резидента ТОР «Надеждинская» помог компании реализовать проект и повлияет на повышение качества услуг связи, интернета, цифровых сервисов не только для дальневосточников, но и для бизнеса. Среди мер господдержки - предоставление в аренду земельных участков по льготной арендной ставке, подключение необходимых ресурсов, налоговые льготы, свободная таможенная зона для ввоза высокотехнологичного оборудования и другие. И, конечно, партнерство компаний, принимающих участие в реализации проекта, поможет улучшить условия для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке», - сказал принявший участие в торжественной церемонии открытия ЦОД генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Как отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, территориальная удаленность Дальнего Востока усиливает необходимость развития локальной инфраструктуры в макрорегионе:

«Развитие информационной инфраструктуры создаёт задел на скорейшее внедрение на Дальнем Востоке принципиально новых и перспективных технологий и сервисов, таких как сети связи 5G, искусственный интеллект, беспилотный транспорт. Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона. Стоит отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и командной работе компании Key Point, Минвостокразвития России и институтов развития в лице ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

Проект Key Point еще задолго до ввода в эксплуатацию вызвал прямой интерес как у федеральных, так и региональных компаний и предприятий из разных отраслей. Первым крупным клиентом нового дата-центра стал ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн»).

В настоящее время идет предметная работа по отдельным контрактам на аренду мощностей дата-центра. Ожидается, что до конца первого квартала 2023 года первая очередь ЦОД будет законтрактована на 90%.

«Проект создания дата-центра Key Point во Владивостоке, безусловно, является вехой в развитии региональных ЦОД в России, поскольку он реализован негосударственной компанией, но с поддержкой института развития и для решения в том числе государственных задач. Многие детали проекта в определенной степени являются новациями для региона, в том числе создание столь высокотехнологичного и высоконадежного объекта цифровой инфраструктуры. Многие вопросы решались здесь впервые, но с поддержкой со стороны КРДВ и ВЭБ.РФ это происходило быстрее традиционных ожиданий, что, несомненно, радует. Мы искренне верим в развитие цифровых сервисов на Дальнем Востоке, поэтому в феврале начинаем строительство второй очереди ЦОД на соседнем земельном участке, а также во втором квартале этого года начинаем строительство ЦОД в Южно-Сахалинске», - отметил генеральный директор компании Key Point Евгений Вирцер.

«Мы построили ЦОД в запланированный срок и прошли сертификацию международного института, фактически подтвердив высокую надежность реализованного проекта. Тем самым нам удалось не только сдержать данное на этапе запуска проекта слово, но также предоставить бизнесу и жителям Приморья уникальную по функционалу инфраструктуру, которая даст толчок развитию региона и обеспечит надежность и доступность новых высокотехнологичных услуг. Key Point открыто сотрудничает со всеми основными федеральными и региональными операторами связи, финансовыми институтами и компаниями, обеспечивая им возможность размещения в дата-центре сервисов, требовательных к доступности и непрерывности работы», - отметил генеральный директор Key Point Group Александр Мартынюк.

Узел обмена трафиком между операторами связи, организованный в оператор-независимом ЦОД Key Point, позволит, с одной стороны, снять целый блок вопросов, которые возникают сейчас у клиентов корпоративных операторских дата-центров, а с другой – обеспечить возможность оперативной коммутации каналов локальных и международных операторов между собой. Это крайне важно для реализации большинства производственных и логистических сервисов, а также комплексной цифровизации региона.

«Возможность использования виртуальных мощностей и размещения на площадке дата-центра собственного оборудования с гарантированным резервированием критически важных компонентов систем охлаждения и электропитания, наряду с использованием волоконно-оптических линий связи для обеспечения устойчивого широкополосного канала связи и место расположения самого дата-центра позволит бизнесу Приморского края получить ряд преимуществ при использовании ЦОД Key Point на ТОР “Надеждинская”», – подчеркнул зампред-министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин.

В первом квартале 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди дата-центра - еще двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 5кВт. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Клиентами нового ЦОД станут телеком-операторы, интернет-провайдеры, ИТ- и сервисные компании, государственные, медицинские и образовательные учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса, а также промышленные, туристические, транспортные и логистические компании.

На Дальнем Востоке растет уровень деловой активности, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. Только на территории Приморского края в настоящее время при помощи мер господдержки реализуется 2050 проектов (1904 - СПВ и 146 - ТОР) в различных сферах экономики - судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха. И все они нуждаются в современных цифровых технологиях.

По данным КРДВ Приморье, на ТОР «Надеждинская» проекты реализуют 95 резидентов. Бизнес фактически вложил в экономику края более 23,8 млрд рублей, создано 2,2 тыс. рабочих мест. С применением мер господдержки 16 резидентов уже запустили свое производство и предоставляют услуги. Они производят стройматериалы, оборудование, пищевую продукцию. Также это предприятия логистики, начиная с перевалки гелиевых контейнеров и заканчивая дистрибуцией и обработкой более мелких грузов.