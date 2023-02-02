Системный оператор штатов Восточного побережья США PJM Interconnection (PJM)* подготовил очередной ежегодный долгосрочный прогноз потребления электрической мощности на ближайшие десять и пятнадцать лет (2023 Long-Term Load Forecast, LTLF). При расчетах LTFL используются, в частности, показатели потребляемой мощности для промышленного, коммерческого и бытового секторов, подключаемых к сети общего пользования электромобилей и СНЭЭ по отдельным энергорайонам в операционной зоне PJM. Все прогнозные значения основаны на нормальных (или «50/50») погодных условиях при прохождении максимума нагрузки.

Анализ показал, что летний максимум потребляемой мощности в течение следующих десяти и пятнадцати лет будет расти в среднем на 0,8% в год (в LTLF прошлого года – 0,4% также на оба горизонта). Как ожидается, при таком прогнозе летний максимум потребляемой мощности в операционной зоне PJM составит 160 971 МВт в 2033 г. и 167 567 МВт в 2038 г. Для сравнения: исторический максимум потребляемой мощности, зафиксированный в 2006 г. составил 165 563 МВт, а прогнозируемый на лето 2023 г. – 149 737 МВт.

Для зимнего максимума потребления мощности прогнозируется средний рост в 1% на десятилетний и 0,9% на пятнадцатилетний период. Соответственно зимний максимум нагрузки в 2032-2033 гг. составит 144 992 МВт, в 2037-2038 гг. – 150 555 МВт. Исторический зимний пик нагрузки в 143 434 МВт зарегистрирован в 2015 г., а прогнозный максимум потребляемой мощности на зиму 2022-2023 гг. составляет 130 811 МВт.

По сравнению с долгосрочным прогнозом прошлого года, ожидаемый летний максимум потребляемой мощности в 2023 г. снизился на 293 МВт (0,2%), а в 2026 г. – год проведения аукционов на поставку мощности на три года вперед – вырос на 473 МВт (0,3%). Суммарный объем годовой выработки электроэнергии в период с 2022 по 2038 гг. будет расти на 1,4% в год, что выше рассчитанного в предыдущем LTLF – 0,8% на 2022-2037 гг.

Официальный сайт PJM Interconnection

* В операционную зону входят полностью или частично округ Колумбия и штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Виргиния, Западная Виргиния