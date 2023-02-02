В Амурской области и Южной Якутии «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) построит более 150 искусственных сооружений (95 мостов и 60 водопропускных труб) под вторые пути линии Хани – Тында Дальневосточной магистрали. Работы – часть II этапа развития Восточного полигона железных дорог.

Практически каждый километр БАМа пересекает ручей или реку. Поэтому специфика участков, где сегодня прокладывают вторые пути, - большое количество искусственных сооружений: до десяти штук на одном перегоне.

На БАМе строят металлические, железобетонные и смешанные мосты. Они соответствуют современным требованиям и нагрузкам, и могут прослужить до 100 лет в суровых климатических условиях. Новые сооружения рассчитаны на пропуск тяжеловесных поездов весом до 7,1 тысяч тонн.

Самый протяженный из новых объектов – 377-метровый мост через реку Нюкжу на перегоне Талума – Дюгабуль. Мост будет состоять из пяти пролетов: три по 110 метров, два - по 23 метра. По зимнику на объект доставили буровые станки, краны, автомобильную и гусеничную технику, готовят площадку для разворота работ.

До начала ледохода и резкого подъема уровня воды после таяния снега строителям необходимо выполнить основные работы на опорах будущих мостов и подготовить плацдарм для монтажа пролетов. Также зимой к объектам строительства со всей России доставляют конструкции для мостов. Детали изготавливают заводы Перми, Кургана, Улан-Удэ, Новосибирска, Хабаровска, Благовещенска.