Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш подал в отставку. Об этом ТАСС сообщил источник в энергетической компании в четверг.

"Багапш написал заявление об уходе с должности гендиректора "Черноморэнерго". Обязанности гендиректора исполняет Рамин Зингишвили", - сказал собеседник агентства.

В Абхазии с ноября из-за энергодефицита действовали двухчасовые ограничения в подаче света. С 1 февраля график стал более жестким - в восточной Абхазии в сутки электричества нет по семь часов, в западной, куда свет поступает из РФ, по пять часов.

В четверг группа жителей Абхазии пришла к зданию Администрации президента в знак протеста против многочасовых отключений электричества. Как сообщила ТАСС одна из организаторов акции Асида Кортуа, это "мирная акция, направленная на защиту прав жителей Абхазии". "Невозможно зимой по пять-семь часов сидеть без света в неотапливаемых квартирах. Холодно не только в домах, но и в школах и детсадах. Мы требуем элементарного, то, что нужно для нормальной жизни любого человека. Наша акция будет ежедневной", - сказала она.

Как пояснила Кортуа, каждый день по 10-20 человек будут приходить к зданию правительства и проводить акцию по 2-3 часа, пока ситуация с электроснабжением не изменится.