Вице-премьер Марат Хуснуллин одобрил заявку Кировской области на выделение 1 млрд рублей на модернизацию сетей водоснабжения Кирова, что позволит снизить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры почти на 6%. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"2 февраля заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. На заседании была одобрена заявка Кировской области на модернизацию сетей холодного водоснабжения и водоотведения Кирова. Киров получит миллиард из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава региона Александр Соколов, регион разработал программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы. В программу включено обновление сетей холодного водоснабжения и водоотведения Кирова. Благодаря этой работе планируется модернизировать 87 км сетей водоснабжения и водоотведения, снизить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры почти на 6%.

Всего на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры города направят 1,796 млрд рублей, из которых 1,046 млрд - федеральные средства от "Фонда развития территорий", еще 750 млн - внебюджетные средства МУП "Водоканал". На эти деньги выполнят капитальный ремонт основного водовода, питающего центр Кирова (сети от улицы Красноармейской по улице Володарского до улицы Герцена), и капитальный ремонт распределительных сетей водоснабжения диаметром от 63 до 160 мм во всех районах города. В сфере водоотведения пройдет капитальный ремонт напорного коллектора от главной насосной станции города до очистных сооружений и капитальный ремонт распределительных сетей водоотведения во всех районах города.