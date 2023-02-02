«Россети Тюмень» подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям новых клиентов в 2022 году. По сравнению с прошлым годом количество присоединенных потребителей выросло на 32 % и составило 7 тысяч, а суммарная выданная мощность превысила 250 МВт.

Абсолютным лидером спроса на услугу технологического присоединения в макрорегионе стала Тюменская область, в которой сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения 0,4 – 10 кВ. Количество заявок от жителей региона в 2022 году увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом, и на 100% превысило показатель доковидного 2019 года. Особенно заметен интерес жителей к объектам загородной недвижимости в Тюменском районе, расположенном в непосредственной близости от регионального центра. Около 75% заявок поступили в компанию с территории, занимающей 2,5% от общей площади Тюменской области.

Для выполнения существенно увеличившегося объема заявок на технологическое присоединение (ТП), обусловленного бурной застройкой «столичного» района, компания в 2022 году изменила подход к организации работ. В частности, привлечены 18 дополнительных бригад, а затраты на проведение работ увеличены в 2 раза – до 850 млн рублей.

Большую часть новых клиентов в прошлом году – свыше 90% – составили бытовые потребители. «Россети Тюмень» подключили к электрическим сетям более 6,5 тысячи домов, построек и других частных объектов. Отметим, что порядка 600 договоров ТП, или около 9% от общего объема, не были исполнены по вине заявителей. Практически каждый десятый заявитель нарушил условия договора и своевременно не подготовил объект для подключения электричества.

По словам заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елены Баклановой, ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.