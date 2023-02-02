ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приглашает выпускников сахалинских школ и средних профессиональных образовательных учреждений на целевое обучение в высших учебных заведениях. Это возможность получить высшее образование бесплатно, с гарантией прохождения практики и трудоустройства.

Обучение будет проходить в Сахалинском государственном университете, Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Дальневосточном федеральном университете по подготовке специалистов по направлениям: «Электроэнергетика и электротехника», «Инжиниринг тепловых электрических станций», «Инжиниринг электроэнергетических систем».

Поступление на целевой курс проводится по отдельному конкурсу с учетом результатов ЕГЭ и только после заключения между абитуриентом и энергокомпанией соответствующего договора. Абитуриенты, зачисленные в ВУЗ в рамках целевой подготовки, будут обладать всеми правами студентов, поступивших по общему конкурсу на бюджетные места: иметь студенческий билет и зачетную книжку, получать стипендию и проживать в общежитии учебного заведения, обслуживаться в библиотеке ВУЗа.

«В прошлом году от Сахалинэнерго на целевое обучение поступили двое абитуриентов, — рассказала начальник Управления по работе с персоналом энергокомпании Виктория Месензова. – Для нас – это хорошая возможность получить молодые кадры, обладающие необходимыми знаниями, практическими навыками и профессиональными качествами, а для молодежи – отличный шанс не просто бесплатно приобрести востребованную специальность, но и гарантированно трудоустроиться в нашей компании.

Целевое обучение будет проходить за счет ассигнований федерального бюджета. Своим студентам Сахалинэнерго предусматривает корпоративную поддержку в виде компенсации проезда к месту учебы и обратно 1 раз в год, выплату стипендии и предоставление оплачиваемой практики при условии хорошей успеваемости в соответствии с учебным планом.

Тем выпускникам, кто решил поступить по целевому направлению, необходимо до 3 февраля текущего года обратиться в отдел найма, учета и развития персонала Сахалинэнерго по тел. (4242) 78-22-07 или направить информацию о кандидате по адресу электронной почты: syromyatnikova-es@sahen.ru