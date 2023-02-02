Представители одной из наиболее крупных отечественных электросетевых компаний АО «Сетевая компания» посетили с рабочим визитом Филиал Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги).

Обсуждался широкий круг стратегических вопросов сотрудничества. В числе тем совещания – развитие технологий дистанционного управления на энергообъектах «Сетевой компании», обеспечение возможности обмена информацией с Системным оператором с использованием стандартов общей информационной модели (Common Information Model, CIM), выстраивание взаимодействия с учетом введения новой системы планирования перспективного развития в электроэнергетике, перераспределение и обеспечение выполнения функций по оперативно-технологическому управлению объектами электроэнергетики в зоне эксплуатационной ответственности «Сетевой компании», предлагаемые изменения в законодательстве в сфере электроэнергетики, проектирование и сооружение «цифровых» подстанций, ввод в работу реконструированных объектов электроэнергетики.

Заместитель генерального директора ОДУ Средней Волги Дмитрий Гребенников ознакомил руководителей «Сетевой компании» с новой системой планирования перспективного развития в электроэнергетике, введенной в действие в 2023 году. Он рассказал о принятых правительством новых правилах разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики и подробно остановился на процедуре разработки Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС).

«Применение на всей территории страны единой технической политики при принятии решений по перспективному развитию в электроэнергетике, достигаемое благодаря передаче функций по разработке документов перспективного развития в Системный оператор как единый центр компетенций – ключевая цель модернизации системы планирования перспективного развития», – подытожил заместитель генерального директора ОДУ Средней Волги Дмитрий Гребенников.

«В условиях значимых законодательных изменений в энергетике всем участникам энергетического сообщества, участникам общих процессов проектирования, строительства, реконструкции энергообъектов возникающие вопросы необходимо решать во взаимодействии. Такие встречи с коллегами из Системного оператора очень важны. Синергетический эффект от таких встреч очевиден! Сегодня мы обсуждали именно такие вопросы, которые позволят нашей компании повысить качество реализуемых проектов, увеличить надежность функционирования энергосистемы Республики Татарстан», - отметил по окончании встречи заместитель генерального директора-технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов.

Делегация побывала на диспетчерском пункте ОДУ Средней Волги, где ознакомилась с работой диспетчерского персонала объединенной энергосистемы, основными параметрами и особенностями ее функционирования, а также посетила пункт тренажерной подготовки персонала. Гостям продемонстрировали средства обработки и визуализации технологической информации, используемые информационно-управляющие системы, а также рассказали об основных проектах, реализуемых компанией в сфере цифровизации, и их роли в развитии, в том числе, энергосистемы Республики Татарстан. Это централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА), обеспечивающая точность и адаптивность выбора объёмов и мест реализации управляющих воздействий, система мониторинга запасов устойчивости энергосистем (СМЗУ), обеспечивающая максимальное использование существующей пропускной способности сети при управлении электроэнергетическим режимом.

Об АО «Сетевая компания»

Входит в десятку крупнейших электросетевых компаний России по величине передаваемой мощности, занимает лидирующие позиции по общей протяженности находящихся в эксплуатации воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций и распределительных пунктов. Единственная территориальная сетевая компания в России, которой принадлежат объекты уровня напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.