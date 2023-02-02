Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание, на котором обсудили развитие Хабаровского края за 2022 год и планы региона на 2023 год. С основным докладом выступил губернатор края Михаил Дегтярёв.

«В январе текущего года мы подвели итоги работы по выполнению поручения Президента Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Главная задача – не столько перечислить результаты, сколько понять, что мы можем делать лучше и эффективнее, чтобы отвечать на те вопросы, которые есть у людей. Если говорить в целом о работе в округе, то, несмотря на все попытки западных стран остановить развитие Российской Федерации, итоги года на Дальнем Востоке неплохие. За 2022 год только по проектам с господдержкой на Дальнем Востоке осуществлено 537 млрд рублей инвестиций, введено 140 новых предприятий, создано 14 тыс. рабочих мест. При этом по таким показателям, как ввод жилья, инвестиции в основной капитал, производство сельскохозяйственной продукции, темпы развития дальневосточных регионов в полтора-два раза превышают среднероссийские. Большая работа проведена в социальной сфере. Построено 188 социальных объектов по президентской дальневосточной единой субсидии и в рамках национальных проектов. Благодаря дальневосточной ипотеке 26 тысяч семей дальневосточников купили или построили жильё в 2022 году. Сократилось количество безработных на 33,6%. А сейчас мы подробно обсудим то, как идёт работа в Хабаровском крае», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Как сообщил Михаил Дегтярёв, санкции не помешали Хабаровскому краю сохранить устойчивость в экономике и социальной сфере. «По итогам 2022 года индекс промышленного производства составил 102,5%», – сказал он.

В зоне особого внимания в 2023 году остаётся поддержка ключевых системообразующих предприятий (СОП). Всего под сопровождением в крае находится 174 СОП. С сентября прошлого года загрузка предприятий устойчивая. Благодаря эффективному взаимодействию регионального правительства и полпредства ДФО возникающие проблемы удаётся оперативно разрешить. Так, удалось реанимировать Дальневосточный авиационный сервисный центр и обеспечить его контрактами на капремонт вертолётной техники.

Краевые власти уделяют серьёзное внимание работе местных предприятий, связанной с нуждами СВО. В регионе начало работу производство армейских палаток и амуниции.

Обсуждалось привлечение инвестиций, в том числе и в рамках преференциальных режимов. Объём заявленных инвестиций в ТОР за 2022 год вырос более чем в полтора раза. Территории опережающего развития «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» расширены под реализацию семи инвестпроектов. Среди знаковых проектов в рамках ТОР – организация в Хабаровском крае производства легкомоторного многоцелевого самолёта «Байкал». Старт производства для регионов ДФО намечен на 2025 год.

Рассматривались вопросы развития сельского и лесного хозяйства, жилищного строительства, реализации нацпроектов, популяризации идей военно-патриотического воспитания и другие.

Во время рабочей поездки вице-премьер посетил предприятие «Сониктранс», где планируется запустить серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов (багги) для нужд силовых ведомств. Под создание сборочного производства была расширена ТОР «Хабаровск».

В ноябре прошлого года Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов проработать вопрос по запуску на Дальнем Востоке новых производств для обеспечения потребностей Вооружённых Сил Российской Федерации и оборонно-промышленного комплекса. И сегодня вице-премьеру были представлены первые опытные образцы багги «Ерофей». Такое необычное название для техники – в честь русского землепроходца Ерофея Хабарова – выбрали жители региона в ходе открытого онлайн-голосования. Ещё несколько автомобилей находятся на предприятии в сборке. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 автомобилей.

В тот же день Юрий Трутнев посмотрел производственные мощности АО «Хабаровский радиотехнический завод». Предприятие проводит капитальный ремонт средств противовоздушной обороны и радиолокационных комплексов, автомобильных и гусеничных базовых шасси. Здесь трудится свыше 290 квалифицированных сотрудников, выполняющих госконтракты по ремонту и сервисному обслуживанию военной техники.