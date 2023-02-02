Утверждён проект планировки горнолыжного курорта "Шерегеш"

Приказом Главного управления и архитектуры Кузбасса от 13.01.2023 №10-25-95 утвержден проект планировки крупнейшего в России проекта комплексного развития территории СТК «Шерегеш». Мастер-девелопером проекта является компания «УГМК-Застройщик». Будущие резиденты и гости курорта совсем скоро смогут наслаждаться первоклассным отдыхом, где продумана каждая деталь – от премиальных апартаментов до современных горнолыжных трасс.

«У Правительства Кемеровской области – Кузбасса и у нас одна общая амбициозная цель: превратить Шерегеш в круглогодичный роскошный курорт, один из лучших не только в России, но и в мире, соответствующий всем мировым стандартам. И мы к этой цели активно и уверенно движемся, – отметил Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик». – В августе прошлого года мы заключили договор о комплексном развитии территории СТК «Шерегеш», осенью собрали пул стратегических инвесторов, которые тоже загорелись этой идеей, а сейчас утвержден проект планировки территории. Это означает, что мы можем приступать к оформлению разрешений на строительство первых инфраструктурных объектов, и обновленный Шерегеш начнет становиться реальностью».

Реализация проекта СТК «Шерегеш» запланирована на 20 лет. Строительство ведется поэтапно в пять очередей, а прогнозируемый размер инвестиций превышает 110 млрд рублей. Площадь проекта «Шерегеш» составляет 427 га. 195,17 га выделены под размещение объектов капитального строительства.



Уже к 2026 году в Шерегеше, в рамках первой очереди, появятся четыре гостиницы с общей площадью номерного фонда 56 тыс. кв. метров, 22 уютных и современных апарт-комплексов в стиле «альпийское шале», одно- и двухэтажные альпийские дома – «барнхаусы» с панорамным остеклением. Дополнят жилую инфраструктуру новые горнолыжные трассы, протяжённостью 4 км, канатные дороги и большой термальный комплекс с зоной SPA. И все это в окружении других премиальных объектов инфраструктуры – кафе, ресторанов, баров, открытых бассейнов и современных паркингов с отдельными местами для хранения ратраков и снегоходов.

К слову, забронировать апартаменты на новом модном горнолыжном курорте можно уже сейчас. В декабре в секторе B открыл свои двери центр продаж УГМК-Застройщик. Современное здание в альпийском стиле работает без выходных для удобства посетителей.



Второй этап включает строительство трех гостиниц с площадью 60 тыс. кв. метров, двух гаражей на 600 мест с местами для ратраков и снегоходов; третий — 24 гостиницы в стиле «шале» на 4,88 тыс. кв. метров площади, двух гаражей на 600 мест, снегоходной трассы на 130 метров, автодороги протяженностью 95 метров. Завершение строительства всех пяти очередей запланировано в 2042 г.



По мере реализации всех пяти очередей строительства общий номерной фонд отелей и апарт-комплексов займет площадь в 600 тыс. кв.м. Также экосистема курорта дополнится и большим торгово-развлекательным комплексом на 10 тыс. кв.м, открытым горнолыжным комплексом на 50 тыс. кв. м и другими объектами, предназначенными для максимально комфортной жизни и отдыха совершенно нового уровня качества.