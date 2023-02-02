Под землю убирают кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и другие коммуникации.

В столице убрали под землю около 700 километров воздушных линий в рамках программы «Чистое небо». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Программа «Чистое небо» существует с 2015 года, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение об освобождении центральной части города и ключевых магистралей от воздушных линий. Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Петр Бирюков напомнил, что в 2020 году в проекте «Активный гражданин» москвичам предложили оценить программу «Чистое небо». По итогам голосования 71 процент участников посчитал, что благодаря этому проекту столица стала выглядеть лучше.

«Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, с помощью которых можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии», — пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря программе «Чистое небо» стала возможна эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.