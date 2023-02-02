В январе 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» совместно с администрациями муниципальных образований и другими предприятиями приступило к реализации мероприятий по оценке возможности организации уличного освещения на территории полуострова.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым ГУП РК «Крымэнерго» принимает участие в разработке технических решений по устройству освещения улиц в населенных пунктах. Эти мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей региона.

До 27 января текущего года специалисты энергопредприятия подготовили и направили в муниципалитеты проекты договоров о предоставлении технических мест на опорах для размещения светильников на безвозмездной основе. На сегодняшний день подписано около 250 договоров.

Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» наряду с выполнением своей главной задачи – обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения и развития электросетевого комплекса – участвует в реализации региональных социальных проектов.