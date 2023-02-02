Компания «Россети Юг» в 2022 году установила на воздушных линиях электропередачи в регионах присутствия 5,7 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ), что на 12% больше, чем в 2021 году. Объем финансирования работ по защите пернатых от поражения электрическим током составил 3,6 млн рублей (рост на 2,7%).

Больше всего птицезащитных устройств (3,6 тыс. шт.) было установлено на линиях электропередачи в Волгоградской области, на территории которой обитают такие краснокнижные пернатые, как орлан-белохвост, черный коршун и ястреб-тетеревятник. Работы проводились в пределах особо охраняемых природных территорий (природных парков).

Более 1,8 тыс. ПЗУ энергетики смонтировали в Ростовской области. Этот регион отличается значительным количеством особо охраняемых природных территорий. ПЗУ установили, к примеру, на линиях электропередачи в природном парке «Фоминская дача» и урочище «Лесково» в Миллеровском районе, в заповедниках «Приманычская степь» и «Хлебная Балка» в Сальском районе.

В Астраханской области смонтированы около 200 ПЗУ и почти 70 – в Калмыкии. На территории этих регионов обитают около 150 видов редких и исчезающих видов пернатых (орлан-белохвост, филин, курганник, степной орел и могильник).

Программа по оборудованию электросетей птицезащитными устройствами реализуется в «Россети Юг» с 2012 года. Участки линий электропередачи определяются на основе рекомендаций орнитологов с учетом мест гнездования птиц. В настоящее время общее количество ПЗУ в регионах присутствия компании составляет почти 37,9 тыс. штук.

Современные птицезащитные устройства представляют собой полимерные кожухи из высокотехнологичных диэлектрических материалов. Они закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Установка устройств позволяет снижать количество связанных с птицами нарушений энергоснабжения потребителей.