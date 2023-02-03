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Австралийская Shell Energy планирует приобрести права на реализацию проекта строительства СНЭЭ Wallerawang 9 мощностью 500 МВт и энергоемкостью 1 ГВт*ч

3 февраля 2023, 15:44 249 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Greenspot

Фото: Greenspot

После принятия окончательного инвестиционного решения по проекту строительства СНЭЭ Wallerwang 9, австралийское подразделение компании Shell Energy планирует приобрести права на строительство, подключение к энергосистеме и эксплуатацию СНЭЭ.

СНЭЭ Wallerwang 9 мощностью 500 МВт и энергоемкостью 1 ГВт*ч планируется построить возле г. Литгоу на востоке штата на месте выведенной из эксплуатации в 2014 г. угольной ТЭС Wallerawang (2 энергоблока по 500 МВт каждый). Разработчиком проекта строительства СНЭЭ выступает австралийская инвестиционная компания Greenspot, которая уже получила необходимые разрешения на строительство от Департамента планирования и охраны окружающей среды (Department of Planning and Environment) Нового Южного Уэльса.

СНЭЭ Wallerwang 9 будет подключена к передающей сети австралийского штата Новый Южный Уэльс через ПС Wallerawang 330 кВ, которая ранее использовалась для выдачи мощности ТЭС Wallerawang.

Информационно-аналитический ресурс SEi

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Метки: АВСТРАЛИЯ, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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