После принятия окончательного инвестиционного решения по проекту строительства СНЭЭ Wallerwang 9, австралийское подразделение компании Shell Energy планирует приобрести права на строительство, подключение к энергосистеме и эксплуатацию СНЭЭ.

СНЭЭ Wallerwang 9 мощностью 500 МВт и энергоемкостью 1 ГВт*ч планируется построить возле г. Литгоу на востоке штата на месте выведенной из эксплуатации в 2014 г. угольной ТЭС Wallerawang (2 энергоблока по 500 МВт каждый). Разработчиком проекта строительства СНЭЭ выступает австралийская инвестиционная компания Greenspot, которая уже получила необходимые разрешения на строительство от Департамента планирования и охраны окружающей среды (Department of Planning and Environment) Нового Южного Уэльса.

СНЭЭ Wallerwang 9 будет подключена к передающей сети австралийского штата Новый Южный Уэльс через ПС Wallerawang 330 кВ, которая ранее использовалась для выдачи мощности ТЭС Wallerawang.

Информационно-аналитический ресурс SEi