В 2022 году в Адыгейском филиале «Россети Кубань» приняли на техническое обслуживание и эксплуатацию 11 комплектных трансформаторных подстанций и более 57 км линий электропередачи (ЛЭП). Принятые в эксплуатацию объекты энергетики находятся в Белореченском районе Краснодарского края, а также Гиагинском, Майкопском районах и городе Майкопе Республики Адыгея.

Большая часть оборудования передана собственниками в безвозмездное пользование, несколько объектов являлись бесхозяйными и были поставлены на балансовый учет после совершения всех необходимых юридических процедур. Остальное оборудование энергетики филиала получили в эксплуатационное обслуживание в результате заключения договоров аренды с физическими и юридическими лицами, в том числе сельскими поселениями и садоводческими товариществами в связи с отсутствием у собственников возможности их надлежащего содержания.

Консолидация электросетевых установок территории ответственности является одним из направлений деятельности компания «Россети Кубань» и направлена на создание максимальных условий для надежного энергоснабжения потребителей, устойчивого и динамичного развития энергетического комплекса. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Энергетики напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников объектов. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.